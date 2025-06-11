Bloomberg: Помощь Украине станет обязательным расходом НАТО на оборону

В НАТО хотят сделать расходы на поддержку Украины обязательными. Они планируют включить эту статью затрат в целевой показатель расходов на оборону. Это указано в проекте итогового заявления участников саммита, который пройдет в конце июня в Гааге, сообщает Bloomberg.

Проект документа акцентирует внимание на достижении целевого показателя в 5 процентов от валового внутреннего продукта на оборонные расходы. Поддержка Украины может стать обязательной частью этого бюджета.

Однако в проекте не обсуждают вступление Киева в альянс. Также отсутствует осуждение Китая за его взаимодействие с Россией. Агенство отметило, что НАТО избегает этих тем, чтобы не вызвать конфликт с президентом США Дональдом Трампом.