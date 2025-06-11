Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля
Грета Тунберг на пропалестинской акции. Обложка © Х / gretathunberg
Шведская активистка Грета Тунберг вернулась на родину после того, как её судно «Мадлен», следовавшее в сектор Газа с пропалестинскими активистами, было захвачено израильскими властями. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
По прибытии в аэропорт Арланда Грету встретили сторонники, размахивавшие палестинскими флагами и приветствовавшие её криками. Активистка поделилась с журналистами, что все участники акции осознавали риски, связанные с их действиями.
Тунберг также обвинила израильские власти в похищении и призвала своих близких и коллег оказать давление на шведское правительство для немедленного освобождения всех задержанных.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Грету Тунберг «странной личностью», комментируя её неудавшийся визит в Газу. Американский лидер, поддерживающий Израиль в противостоянии с Палестиной, посоветовал активистке пройти курсы по управлению гневом.