Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля

Шведская активистка Грета Тунберг вернулась на родину после того, как её судно «Мадлен», следовавшее в сектор Газа с пропалестинскими активистами, было захвачено израильскими властями. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

По прибытии в аэропорт Арланда Грету встретили сторонники, размахивавшие палестинскими флагами и приветствовавшие её криками. Активистка поделилась с журналистами, что все участники акции осознавали риски, связанные с их действиями.

Тунберг также обвинила израильские власти в похищении и призвала своих близких и коллег оказать давление на шведское правительство для немедленного освобождения всех задержанных.