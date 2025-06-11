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11 июня, 02:26

Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля

Грета Тунберг на пропалестинской акции. Обложка © Х / gretathunberg

Грета Тунберг на пропалестинской акции. Обложка © Х / gretathunberg

Шведская активистка Грета Тунберг вернулась на родину после того, как её судно «Мадлен», следовавшее в сектор Газа с пропалестинскими активистами, было захвачено израильскими властями. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

По прибытии в аэропорт Арланда Грету встретили сторонники, размахивавшие палестинскими флагами и приветствовавшие её криками. Активистка поделилась с журналистами, что все участники акции осознавали риски, связанные с их действиями.

Тунберг также обвинила израильские власти в похищении и призвала своих близких и коллег оказать давление на шведское правительство для немедленного освобождения всех задержанных.

Грету Тунберг усадили в ненавистный самолёт и отправили во Францию из Израиля
Грету Тунберг усадили в ненавистный самолёт и отправили во Францию из Израиля

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Грету Тунберг «странной личностью», комментируя её неудавшийся визит в Газу. Американский лидер, поддерживающий Израиль в противостоянии с Палестиной, посоветовал активистке пройти курсы по управлению гневом.

Юния Ларсон
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