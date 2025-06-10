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9 июня, 23:23

«Странная личность»: Трамп прокомментировал задержание Тунберг в Израиле

Трамп посоветовал Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом

Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian

Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с задержанием Греты Тунберг израильскими военными. Он назвал экоактивистку странной личностью. Об этом сообщает Newsweek.

«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — сказал республиканец, добавив, что Тунберг нужно пройти курсы по управлению гневом.

Американский лидер скептически отнёсся к заявлениям активистки о «похищении», заметив, что у Израиля «и без этого достаточно проблем». Когда репортёр подтвердил, что Тунберг действительно использовала этот термин, хозяин Белого дома лишь покачал головой.

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Стала известна судьба Тунберг и Давоса из «Игры престолов», которых «похитил» Израиль

Напомним, инцидент произошёл при попытке группы активистов, включая Тунберг и актёра «Игры престолов» Лиама Каннингэма, доставить гуманитарную помощь в сектор Газа на судне «Мадлен». Израильские власти перехватили судно, назвав его «селфи-яхтой» с минимальным гуманитарным грузом, а саму акцию — пиар-ходом. В ответ Тунберг обвинила Израиль в похищении и призвала к помощи шведские власти.

Артём Гапоненко
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