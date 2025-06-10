«Странная личность»: Трамп прокомментировал задержание Тунберг в Израиле

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с задержанием Греты Тунберг израильскими военными. Он назвал экоактивистку странной личностью. Об этом сообщает Newsweek.

«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — сказал республиканец, добавив, что Тунберг нужно пройти курсы по управлению гневом.

Американский лидер скептически отнёсся к заявлениям активистки о «похищении», заметив, что у Израиля «и без этого достаточно проблем». Когда репортёр подтвердил, что Тунберг действительно использовала этот термин, хозяин Белого дома лишь покачал головой.