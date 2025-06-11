Подполковник Фролов признался в махинациях с оформлением фиктивных ранений

Подполковник Константин Фролов, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Как сообщает «Коммерсант», он рассказал прокурорам о схемах оформления фиктивных ранений, за которые военнослужащим выплачивали по 3 миллиона рублей.

Фролов, кавалер четырёх орденов Мужества, ранее служил под командованием полковника Артёма Городилова, который также стал фигурантом этого громкого дела. Оба офицера были задержаны год назад по подозрению в махинациях, позволяющих им получать многомиллионные выплаты и освобождение от службы в зоне боевых действий.

Согласно данным издания, Фролов подробно описал схему мошенничества и даже дал показания против своего начальника. Интересно, что Городилов также начал сотрудничать со следствием, однако оба офицера остались под стражей. Суд отметил, что Фролов пытался помешать расследованию, общаясь с подельником для «уточнения определённых сведений».