Минобороны через суд требует с «Туполева» почти 930 млн рублей

Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы против АО «Туполев». Оборонное ведомство требует взыскать около 930 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к АО «Туполев» в размере 929 464 058 рублей», — сказано в карточке дела судебной инстанции.

АО «Туполев» занимается разработкой, производством и тестированием авиационной техники. Кроме того, компания создаёт и внедряет технологии для авиалайнеров. Входит в состав ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».