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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 июня, 04:08

Силы ПВО сбили более 15 БПЛА над Воронежской областью

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

Украинские вооружённые формирования вновь атаковали Воронежскую область беспилотниками. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в минувшую ночь силы ПВО ликвидировали более 15 БПЛА, которые были замечены в одном из районов области.

«Дежурные силы ПВО сработали оперативно и эффективно», – написал он в телеграм-канале.

Гусев подчеркнул, что несмотря на напряжённую обстановку, пострадавших в результате атаки ВСУ и повреждений на земле не зафиксировано.

Однако губернатор предупредил, что угроза атак беспилотников в регионе всё ещё сохраняется. Власти продолжают следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения безопасности жителей Воронежской области.

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Прошлой ночью в Воронежской области также уничтожили несколько вражеских дронов. Новая атака на регион началась около 3:30 утра в ночь на 11 июня.

Юния Ларсон
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