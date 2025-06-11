Силы ПВО сбили более 15 БПЛА над Воронежской областью
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
Украинские вооружённые формирования вновь атаковали Воронежскую область беспилотниками. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в минувшую ночь силы ПВО ликвидировали более 15 БПЛА, которые были замечены в одном из районов области.
«Дежурные силы ПВО сработали оперативно и эффективно», – написал он в телеграм-канале.
Гусев подчеркнул, что несмотря на напряжённую обстановку, пострадавших в результате атаки ВСУ и повреждений на земле не зафиксировано.
Однако губернатор предупредил, что угроза атак беспилотников в регионе всё ещё сохраняется. Власти продолжают следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения безопасности жителей Воронежской области.
Прошлой ночью в Воронежской области также уничтожили несколько вражеских дронов. Новая атака на регион началась около 3:30 утра в ночь на 11 июня.