Над Россией за ночь сбили 32 украинских БПЛА

В ночь с 10 на 11 июня российская система противовоздушной обороны уничтожила 32 беспилотных летательных аппарата, выпущенных с украинской территории. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В период с 20:00 по московскому времени до 7:00 дежурные силы ПВО перехватили 32 БПЛА самолётного типа», – уточнили в ведомстве.

По данным военных, в Воронежской области сбили 16 дронов. В Курской области ликвидировали восемь вражеских «птичек», в Тамбовской – пять. Над Ростовской областью и акваторией Чёрного моря у побережья Крыма сбили два и один БПЛА соответственно