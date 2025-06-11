Над Россией за ночь сбили 32 украинских БПЛА
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
В ночь с 10 на 11 июня российская система противовоздушной обороны уничтожила 32 беспилотных летательных аппарата, выпущенных с украинской территории. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«В период с 20:00 по московскому времени до 7:00 дежурные силы ПВО перехватили 32 БПЛА самолётного типа», – уточнили в ведомстве.
По данным военных, в Воронежской области сбили 16 дронов. В Курской области ликвидировали восемь вражеских «птичек», в Тамбовской – пять. Над Ростовской областью и акваторией Чёрного моря у побережья Крыма сбили два и один БПЛА соответственно
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Ленобласть. В ночь на 10 июня в регионе уничтожили несколько украинских БПЛА.