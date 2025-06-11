Звезда Playboy Перминова лишилась семейного фитнес-бизнеса

Бывшая модель и звезда Playboy 38-летняя Елена Перминова лишилась доли в семейном фитнес-бизнесе. Она продала свои 4% в ООО «Парсек» после расставания с миллиардером Александром Лебедевым, с которым прожила почти 20 лет и воспитала четверых детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пара рассталась в декабре 2024 года, объявив о мирном решении и отсутствии споров по имуществу. Однако спустя полгода после разрыва, ситуация изменилась.

Перминова владела небольшой долей в успешном сервисе онлайн-тренировок, принёсшем в 2024 году 1,1 миллиарда рублей выручки. Доля в 10% принадлежала Александру Лебедеву, он являлся соучредителем компании, 4% были оформлены на модель. Теперь проценты Перминовой перешли к бизнесмену Евгению Ларионову.

Подробности сделки не разглашаются. Предполагается, что решение о продаже было принято на фоне новых отношений модели. Перминова встречается с 29-летним украинским манекенщиком Тарасом Романовым, с которым активно посещает светские мероприятия. Пара активно делится в соцсетях фотографиями своей счастливой жизни.