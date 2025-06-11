Трое детей ранены после удара ВСУ по посёлку в Курской области

Дети были оперативно осмотрены врачами и доставлены в Курскую областную больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет. Также в результате происшествия значительные повреждения получили гражданские объекты. В Марьинском Доме культуры разрушен спортивный зал и повреждено остекление. Пострадали также три квартиры и санаторий «Марьино», где выбиты стекла. Кроме того, повреждения зафиксированы в одном частном доме и начальной школе, где также выбиты окна.