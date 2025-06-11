Россия стремится быстро завершить конфликт на Украине, так как он всё больше отдаляет две страны друг от друга. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах с Украиной.

«Это как конфликт между двумя братьями — старшим и младшим, — о том, кто из них умнее и влиятельнее. Этот конфликт, к сожалению, усугубляют различия [между двумя странами], и поэтому мы хотим закончить его как можно быстрее», — сказал Мединский.

В интервью Мединский подчеркнул, что западные сравнения украинского конфликта с войнами между разными странами, например, Англией и Францией, некорректны. Он уточнил, что данный конфликт следует рассматривать как трагедию внутри одного народа, имеющего общую культуру и язык.