В Эрмитаже изучают костюм для студенческих дуэлей на шпагах с боевыми отметинами

Эрмитаж представил необычный артефакт — защитный костюм для «мензуры». Это была не смертельная, но рискованная дуэль чести, популярная среди немецких студентов Российской империи в конце XIX – начале XX веков. Поединок требовал особой техники: бойцы стояли близко, нанося лишь рубящие удары кончиком шпаги, без выпадов. Шрамы, полученные в таких схватках, считались знаком мужества, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге показали защитный костюм для «мензуры». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Специалисты Эрмитажа с криминалистической точностью исследуют этот уникальный предмет. Под ультрафиолетом обнаружены старые следы крови, подлинность которых уже подтверждена. Костюм состоит из стёганых элементов для тела и ног, массивной перчатки, нагрудника и кожаного шлема с гребнем. Реставраторы обнаружили многочисленные порезы от шпаг, а некоторые из них на перчатке даже зашиты – свидетельство активного и многократного использования.

Этот костюм, наряду с почти сотней других артефактов балтийских студенческих корпораций, станет частью новой выставки Эрмитажа, открывающейся в конце июня.