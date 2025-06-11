ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 07:19

В Эрмитаже изучают костюм для студенческих дуэлей на шпагах с боевыми отметинами

Эрмитаж. Обложка © pixabay / Pajor

Эрмитаж. Обложка © pixabay / Pajor

Эрмитаж представил необычный артефакт — защитный костюм для «мензуры». Это была не смертельная, но рискованная дуэль чести, популярная среди немецких студентов Российской империи в конце XIX – начале XX веков. Поединок требовал особой техники: бойцы стояли близко, нанося лишь рубящие удары кончиком шпаги, без выпадов. Шрамы, полученные в таких схватках, считались знаком мужества, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге показали защитный костюм для «мензуры». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Специалисты Эрмитажа с криминалистической точностью исследуют этот уникальный предмет. Под ультрафиолетом обнаружены старые следы крови, подлинность которых уже подтверждена. Костюм состоит из стёганых элементов для тела и ног, массивной перчатки, нагрудника и кожаного шлема с гребнем. Реставраторы обнаружили многочисленные порезы от шпаг, а некоторые из них на перчатке даже зашиты – свидетельство активного и многократного использования.

Этот костюм, наряду с почти сотней других артефактов балтийских студенческих корпораций, станет частью новой выставки Эрмитажа, открывающейся в конце июня.

Без кистей и красок: В Русском музее показали, как технологии меняют современное искусство
Без кистей и красок: В Русском музее показали, как технологии меняют современное искусство

Ранее в московском Музее Победы состоялось открытие выставки, посвящённой 100-летию Международного детского центра «Артек». Жемчужиной коллекции стали знаковые экспонаты, в частности красное знамя первых лет с надписью «Клянёмся выполнять заветы Ильича».

Владимир Озеров
  • Новости
  • эрмитаж
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar