Юрист объяснил, имеет ли работодатель право уволить сотрудника из-за его безумного ОКР

Москвичка лишилась работы из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Ежедневные ритуалы, необходимые для выхода из дома – от проверки приборов до фотографирования предметов – занимали до трёх часов, что приводило к катастрофическим опозданиям. Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что уволить только за ОКР работодатель не в праве.

Трудовой кодекс РФ прямо не предусматривает увольнение по диагнозу ОКР. Однако причиной расторжения договора стали систематические дисциплинарные нарушения, отметил эксперт. С его слов, многочасовые опоздания квалифицируются как неисполнение обязанностей. Работодатель вправе уволить сотрудника «за неоднократное неисполнение должностных обязанностей» или даже «за прогул», если задержка превышала три часа. Наличие расстройства не оправдывает регулярные нарушения трудового распорядка.

Увольнение по медицинским показаниям, по словам Кофанова, возможно лишь при наличии врачебного заключения, подтверждающего неспособность выполнять работу без угрозы здоровью. ОКР к таким причинам не относится, оставляя решение о терпимости к опозданиям на усмотрение работодателя.