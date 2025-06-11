Пьяный романтик из Башкирии сделал предложение любимой во время задержания

В Башкирии пьяный водитель сделал предложение своей возлюбленной прямиком во время задержания. Пассажирка ответила согласием, однако избежать возбуждения дела и вызова эвакуатора им не удалось.

В Башкирии пьяный водитель сделал предложение своей возлюбленной прямиком во время задержания. Видео © Telegram / Вести Башкортостан / Госавтоинспекция по Республике Башкортостан

Как сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севостьянов, автоинспекторы остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. Когда ему сообщили об эвакуации автомобиля, мужчина неожиданно сделал предложение своей спутнице, встав на колено и протянув ей кольцо. Девушка ответила согласием.

Сотрудники ДПС поздравили новоиспечённых жениха и невесту, однако затем всё же составили административные протоколы. Беспечному водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав.