Москвич получил штраф за коверкание фамилии Дэрма в дачном чате

Суд Москвы оштрафовал мужчину, который исковеркал фамилию своей соседки в дачном чате. Обиженная дамочка написала заявление в прокуратуру на местного жителя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошёл в СНТ, где гражданин допустил некорректное написание фамилии Дэрма С.И. при обращении к участнице дачного чата. Женщина прощать такое нахальство не стала, принимать извинения, видимо, тоже. Россиянка обратилась в прокуратуру, на нарушителя был составлен протокол об оскорблении, совершённом публично с использованием Интернета.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе. Он заявил, что извинился перед пострадавшей, но объяснил, что в процесс набора текста вмешалась функция Т9, которая и внесла нежелательные изменения в фамилию. Несмотря на это, суд в конце мая признал его виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

К слову, в материалах дела не указали, каким именно образом была искажена фамилия россиянки.