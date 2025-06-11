Москвич получил штраф за коверкание фамилии Дэрма в дачном чате
Суд Москвы оштрафовал мужчину за искажение фамилии Дэрма в чате СНТ
Мужчина смеется в смартфоне. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Суд Москвы оштрафовал мужчину, который исковеркал фамилию своей соседки в дачном чате. Обиженная дамочка написала заявление в прокуратуру на местного жителя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
Инцидент произошёл в СНТ, где гражданин допустил некорректное написание фамилии Дэрма С.И. при обращении к участнице дачного чата. Женщина прощать такое нахальство не стала, принимать извинения, видимо, тоже. Россиянка обратилась в прокуратуру, на нарушителя был составлен протокол об оскорблении, совершённом публично с использованием Интернета.
На судебном заседании мужчина признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе. Он заявил, что извинился перед пострадавшей, но объяснил, что в процесс набора текста вмешалась функция Т9, которая и внесла нежелательные изменения в фамилию. Несмотря на это, суд в конце мая признал его виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.
К слову, в материалах дела не указали, каким именно образом была искажена фамилия россиянки.
Ранее сообщалось, что суд в Ленинградской области отклонил требование следствия об аресте 15-летней школьницы, которая выбросила новорождённого ребенка из окна. Инцидент произошёл в посёлке Дубровка, где девушка недавно родила девочку. Вместо заключения под стражу, несовершеннолетняя обвиняемая будет находиться под домашним надзором до вынесения судебного решения.