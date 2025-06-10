Суд в Москве арестовал замгубернатора Владимирской области Ремигу на два месяца

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба столичных судов.

Александр Ремига в зале суда. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Следствие располагает данными о том, что Ремига мог получить незаконное вознаграждение за содействие в решении вопросов, связанных с распределением бюджетных средств и земельных участков. Размер предполагаемой взятки уточняется, но по данной статье УК РФ он должен превышать 1 млн рублей.