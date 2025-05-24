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Регион
24 мая, 11:05

Экс-замгубернатора Кубани Нестеренко арестовали по делу о превышении полномочий

Александр Нестеренко. Обложка © Администрация Краснодарского края

Александр Нестеренко. Обложка © Администрация Краснодарского края

В Краснодаре суд определил меру пресечения в отношении бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток.

Нестеренко обвиняют в превышении должностных полномочий. Он руководил ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». В результате его действий серьёзно пострадали государственные интересы. Бывший вице-губернатор подписывал акты о приёмке строительных работ, которые фактически не были выполнены или были сделаны с грубыми нарушениями. Их обнаружили во время проверки объектов, возведённых в 2023–2024 годах.

Нестеренко на заседании признал себя виновным и выразил согласие с решением суда о мере пресечения. Суд, рассмотрев тяжесть обвинения и детали дела, постановил заключить его под стражу.
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Ранее стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уволил Александра Нестеренко из-за систематических задержек в сдаче важных социальных объектов. На днях правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора, после чего в его доме и кабинете были проведены обыски.

Алиса Хуссаин
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