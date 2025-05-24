Экс-замгубернатора Кубани Нестеренко арестовали по делу о превышении полномочий

В Краснодаре суд определил меру пресечения в отношении бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток.





Нестеренко обвиняют в превышении должностных полномочий. Он руководил ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». В результате его действий серьёзно пострадали государственные интересы. Бывший вице-губернатор подписывал акты о приёмке строительных работ, которые фактически не были выполнены или были сделаны с грубыми нарушениями. Их обнаружили во время проверки объектов, возведённых в 2023–2024 годах.

Нестеренко на заседании признал себя виновным и выразил согласие с решением суда о мере пресечения. Суд, рассмотрев тяжесть обвинения и детали дела, постановил заключить его под стражу.