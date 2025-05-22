Стала известна причина задержания замгубернатора Кубани по строительству

Заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве социальных объектов на территориях новых субъектов Российской Федерации. По данным правоохранительных органов, ущерб от его действий оценивается в 130 миллионов рублей.

РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Нестеренко, занимавший ранее должность руководителя Главного управления строительства Краснодарского края, подписывал акты о приёмке якобы выполненных строительных работ, которые в действительности были либо не завершены, либо выполнены с серьёзными нарушениями. Эти нарушения были выявлены в ходе проверки объектов, построенных в 2023-2024 годах.

Интересно, что карьерный рост Нестеренко оказался недолгим — он был назначен на должность вице-губернатора после ареста своего предшественника Сергея Власова, который в мае 2024 года был задержан по подозрению в получении взятки. Теперь и сам Нестеренко оказался в аналогичной ситуации.