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Регион
22 мая, 14:37

Стала известна причина задержания замгубернатора Кубани по строительству

Нестеренко обвиняют в ущербе строительству в новых регионах на 130 млн рублей

Александр Нестеренко. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

Александр Нестеренко. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

Заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве социальных объектов на территориях новых субъектов Российской Федерации. По данным правоохранительных органов, ущерб от его действий оценивается в 130 миллионов рублей.

РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Нестеренко, занимавший ранее должность руководителя Главного управления строительства Краснодарского края, подписывал акты о приёмке якобы выполненных строительных работ, которые в действительности были либо не завершены, либо выполнены с серьёзными нарушениями. Эти нарушения были выявлены в ходе проверки объектов, построенных в 2023-2024 годах.

Интересно, что карьерный рост Нестеренко оказался недолгим — он был назначен на должность вице-губернатора после ареста своего предшественника Сергея Власова, который в мае 2024 года был задержан по подозрению в получении взятки. Теперь и сам Нестеренко оказался в аналогичной ситуации.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины бывшему заместителю губернатора грозит до 10 лет лишения свободы по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Это уже второй высокопоставленный чиновник строительного блока кубанской администрации, попавший под уголовное преследование за последний месяц.

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Напомним, вчера губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправил своего зама Александра Нестеренко в отставку в связи с многократно имевшими место срывами сроков сдачи социально значимых объектов. Сегодня стало известно, что силовики задержали экс-чиновника, а у него дома и на рабочем месте прошли обыски.

Юрий Лысенко
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