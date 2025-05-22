Стала известна причина задержания замгубернатора Кубани по строительству
Нестеренко обвиняют в ущербе строительству в новых регионах на 130 млн рублей
Александр Нестеренко. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев
Заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве социальных объектов на территориях новых субъектов Российской Федерации. По данным правоохранительных органов, ущерб от его действий оценивается в 130 миллионов рублей.
РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Нестеренко, занимавший ранее должность руководителя Главного управления строительства Краснодарского края, подписывал акты о приёмке якобы выполненных строительных работ, которые в действительности были либо не завершены, либо выполнены с серьёзными нарушениями. Эти нарушения были выявлены в ходе проверки объектов, построенных в 2023-2024 годах.
Интересно, что карьерный рост Нестеренко оказался недолгим — он был назначен на должность вице-губернатора после ареста своего предшественника Сергея Власова, который в мае 2024 года был задержан по подозрению в получении взятки. Теперь и сам Нестеренко оказался в аналогичной ситуации.
Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины бывшему заместителю губернатора грозит до 10 лет лишения свободы по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Это уже второй высокопоставленный чиновник строительного блока кубанской администрации, попавший под уголовное преследование за последний месяц.
Напомним, вчера губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправил своего зама Александра Нестеренко в отставку в связи с многократно имевшими место срывами сроков сдачи социально значимых объектов. Сегодня стало известно, что силовики задержали экс-чиновника, а у него дома и на рабочем месте прошли обыски.