Киев может перейти к мобилизации самых молодых людей, способных держать оружие. Учреждение «детского ордена» и награждение 12-летних подростков является тревожным сигналом, указывающим на отчаянные меры, сравнимые с использованием «Фольксштурма». Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Он [Владимир Зеленский] учредил орден для детей. И начал награждать уже 12-летних подростков. Видимо, решил, что Volkssturm ему поможет. Они будут бросать на фронт всё более юных людей. Всех, до кого удастся добраться. А в целом, хвастаться ему больше нечем. Поэтому Зеленскому «надо верить на слово» — он «в шаге от победы», — пояснил специалист.

Эксперт считает, что подобные шаги свидетельствуют об отсутствии реальных успехов на фронте. Это вынуждает украинское руководство компенсировать отсутствие прорывов громкими заявлениями о «скорой победе», в то время как на передовую будут отправлять всех, до кого удастся дотянуться.

Онуфриенко также подчеркнул стратегическое значение Сум. Взятие этого города, по его оценке, нанесёт критический удар по логистическим цепочкам ВСУ, что существенно затруднит снабжение обширного участка фронта.