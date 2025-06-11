«Это не взятка»: Журова объяснила, куда на самом деле идут деньги со взносов на соревнования

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала требования об отмене взносов на соревнования, заявив, что все собранные средства идут на то, чтобы оплатить работу судей, которые оценивают уровень спортсменов и присваивают им разряды.

«Это не какая-то взятка или незаконное вымогательство. Эти деньги собирают для оплаты работы судей, которые имеют право оценивать уровень юных спортсменов и присваивать им разряды», — заявила Журова в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Светлана Журова высказалась о сборах на соревнования. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Депутат считает, что если подобные сборы признают незаконными, у юношеского спорта останется только два пути. Первый – разрешить спортивным школам финансировать судейство из бюджета, включив эти расходы в смету. В противном случае получение спортивных разрядов станет практически невозможным, а количество соревнований, где можно подтвердить свой уровень, резко сократится. Участвовать в них сможет лишь ограниченное число детей.

Журова вспоминает советскую практику, когда разрядные соревнования были редкостью, а возможность участвовать в них предоставлялась только самым талантливым. Хотя гораздо большее количество детей могло бы получить спортивный разряд. Если проблему не решить комплексно, многие перспективные юные спортсмены, способные на получение разряда, могут лишиться этой возможности.

Парламентарий также уверена, что глава государства Владимир Путин, как успешный спортсмен, участвовал в соревнованиях без взносов благодаря своему таланту.