В Балашихе «починили» шестиугольное футбольное поле

В подмосковной Балашихе успешно разрешили проблему с шестиугольным футбольным полем. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Шестиугольное поле в Балашихе перестраивают. Видео © Telegram / SHOT

Необычную форму площадка приобрела после работ коммунальщиков, ремонтировавших трубы. Закончив, работники зарыли образовавшуюся яму, восстановив поле на скорую руку. После ряда жалоб от местных жителей футбольное поле неправильной формы исправили, уменьшив его площадь.