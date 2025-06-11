В ответ на критику со стороны председателя Бундестага Юлии Клёкнер спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что передал в немецкий парламент доказательства преступлений, совершаемых киевским режимом против гражданского населения. Он также отметил, что подрыв моста в Брянской области является терактом. Данное письмо опубликовано на сайте Государственной думы.

Володин подчеркнул, что подрыв пассажирского поезда на территории России, организованный украинскими спецслужбами, является ярким примером террористической деятельности. По его словам, в поезде находились исключительно гражданские лица, включая женщин и детей, и это был целенаправленный подрыв, а не случайный инцидент.

«Если это не теракт, то что, по Вашему мнению, является террористическим актом?» — заявил политик.

Кроме того, спикер Госдумы выразил убеждение, что поставки немецкого оружия Украине являются провоцирующим фактором, способствующим дальнейшему обострению отношений между Россией и Германией. Он подчеркнул, что появление немецких «Леопардов» на территории РФ, впервые после Второй мировой войны, является беспрецедентным.

Володин также отметил, что правительство Германии всерьёз рассуждает о передаче высокотехнологичных крылатых ракет Taurus Украине, прекрасно понимая, что киевский режим не обладает необходимыми компетенциями для их применения, и что по факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. Политик заявил, что целью российской военной операции на Украине является прекращение конфликта, начавшегося ещё в 2014 году.

«К чему стремится ваше Правительство? К новым конфликтам? Зачем? Задайте себе этот вопрос ещё раз», — заключил Володин.