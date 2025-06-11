Символом психбольницы в Челябинске стала Кукуха. И это не шутка
Символом психоневрологической больницы в Челябинске стала кукушка
Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
В Областной психоневрологической больнице №1 в Челябинске появился необычный талисман. Им стала мягкая игрушка в виде кукушки. Об этом сообщает «74.RU| Новости Челябинска» в своём телеграм-канале.
Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
Ироничного персонажа придумал главный врач Михаил Козлов. Он же и лично участвовал в разработке образа с помощью нейросетей, предложив использовать свой портрет.
Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
Изначально талисманом должен был стать самец Кукух. Но позже специалисты решили создать целое семейство для каждого отделения больницы.
Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
К слову, похожий символ сделали в Перми. У краевого наркодиспансера появилась белочка в белом халате по имени Вита. Стикеры с её изображением теперь украшают справки для водителей.
Тем временем весь мир сходит с ума по игрушкам Labubu. Они были придуманы гонконгским иллюстратором Ка-Синг Лунгом и впервые появились в серии рассказов «Монстры». Эти зубастые эльфы с заострёнными ушками и игривым характером быстро стали культовыми не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Так, многие девушки обвешивают этими зверьками свои сумочки.