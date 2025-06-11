Символом психбольницы в Челябинске стала Кукуха. И это не шутка

В Областной психоневрологической больнице №1 в Челябинске появился необычный талисман. Им стала мягкая игрушка в виде кукушки. Об этом сообщает «74.RU| Новости Челябинска» в своём телеграм-канале.

Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Ироничного персонажа придумал главный врач Михаил Козлов. Он же и лично участвовал в разработке образа с помощью нейросетей, предложив использовать свой портрет.

Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Изначально талисманом должен был стать самец Кукух. Но позже специалисты решили создать целое семейство для каждого отделения больницы.

Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Психбольница в Челябинске сделала своим символом Кукуху. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

К слову, похожий символ сделали в Перми. У краевого наркодиспансера появилась белочка в белом халате по имени Вита. Стикеры с её изображением теперь украшают справки для водителей.