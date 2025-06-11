Не бунт, а идентичность: Эксперт объяснил, почему молодёжные микромиры – это нормально

В российском обществе продолжают активно формироваться и развиваться молодёжные течения, от знакомых нам геймеров и хиппи до совершенно новых «гулов» и «домовцев». Подростки, как и прежде, ищут своё место в нишевых сообществах, но делают это по-новому – с акцентом на эстетику, литературу или музыку. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на преподавателя и исследователя Аллана Усарова.

Одним из таких явлений стали «гули» – молодые люди, вдохновлённые японскими комиксами и музыкой в стиле фонк. Их отличает мешковатая одежда и необычные причёски. Для них самовыражение через образ важнее любых идеологий. Другой пример – «домовцы», объединившиеся вокруг романа Мариам Петросян «Дом, в котором...». Они придумывают себе прозвища, обсуждают скрытые смыслы книги и устраивают неформальные встречи.

«Молодёжь создает свои миры, потому что в большом обществе ей трудно найти себя. Субкультуры дают ощущение принадлежности и безопасности. Это способ понять, кто ты есть», – объяснил он.

Хотя «гули» и «домовцы» могут и не называть себя субкультурами, они полноценно выполняют их функции: объединяют, поддерживают и оберегают от одиночества. Специалисты подчёркивают: важно не бороться с такими явлениями, а стремиться их понять. Тогда они не превратятся в замкнутые, потенциально опасные анклавы, а станут органичной частью культурного ландшафта страны.