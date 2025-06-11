Лапы, хвост и Wi-Fi: Москвичам предлагают арендовать кибер-питомца для праздников

Становится всё сложнее найти способ по-настоящему удивить москвичей на праздниках. Однако рынок развлечений не стоит на месте, предлагая нечто совершенно новое, к примеру, аренду робособаки. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Необычное предложение появилось на популярной онлайн-платформе. Это механический компаньон, оснащённый камерами для съёмки и способный передвигаться на шагающих конечностях, готов стать звездой любого торжества – от Нового года до дня рождения.

Стоимость такого кибер-питомца варьируется. Час его присутствия обойдётся в 15 000 рублей. При заказе от двух часов цена снижается до 9 500 рублей за час. Важно отметить: робопёс всегда приезжает в сопровождении оператора, чьи услуги уже включены в тариф. При безналичном расчёте стоимость возрастает.