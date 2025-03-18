В Корее готовят армию робособак для штурма подземных бункеров Ким Чен Ына

Войска США и Южной Кореи приступили к тренировочным манёврам по блокированию и штурму туннелей КНДР. В процессе задействованы беспилотники и армия робособак, сообщает Korea JoongAng Daily.

Участие в четырёхдневных учениях будут принимать 370 солдат. Авторы указали, что похожую тактику с подземными боями в туннелях применяют боевики в секторе Газа против израильской армии.

Под городами в КНДР проложена сеть бункеров. Она может использоваться для эвакуации северокорейского лидера Ким Чен Ына или других высокопоставленных руководителей, как считают в Командовании наземных операции южнокорейской армии. В таких подземных помещениях Северная Корея хранит свои запасы оружия массового поражения, а ещё там есть метро.