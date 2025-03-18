Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 05:56

В Корее готовят армию робособак для штурма подземных бункеров Ким Чен Ына

KJD: Сеул и США проводят учения с робособаками для штурма бункеров Ким Чен Ына

Робособаки. Обложка © Life.ru

Робособаки. Обложка © Life.ru

Войска США и Южной Кореи приступили к тренировочным манёврам по блокированию и штурму туннелей КНДР. В процессе задействованы беспилотники и армия робособак, сообщает Korea JoongAng Daily.

Участие в четырёхдневных учениях будут принимать 370 солдат. Авторы указали, что похожую тактику с подземными боями в туннелях применяют боевики в секторе Газа против израильской армии.

Под городами в КНДР проложена сеть бункеров. Она может использоваться для эвакуации северокорейского лидера Ким Чен Ына или других высокопоставленных руководителей, как считают в Командовании наземных операции южнокорейской армии. В таких подземных помещениях Северная Корея хранит свои запасы оружия массового поражения, а ещё там есть метро.

Южная Корея в 2019 году даже создала специальный род подземных войск на случай боевых столкновений в таких условиях.

Южная Корея сняла часть санкций с РФ
Южная Корея сняла часть санкций с РФ

Ранее Южная Корея и США объявили о старте учений Freedom Shield («Щит свободы»). Армии учатся взаимодействовать, чтобы в случае чего вместе оборонять страну от атак КНДР. Иногда манёвры проходят удачно, но недавно там случился несчастный случай, когда несколько авиабомб случайно упали на южнокорейский город, где в результате пострадали 15 человек, двух из которых едва не разорвало.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Южная Корея
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar