В Корее готовят армию робособак для штурма подземных бункеров Ким Чен Ына
KJD: Сеул и США проводят учения с робособаками для штурма бункеров Ким Чен Ына
Робособаки. Обложка © Life.ru
Войска США и Южной Кореи приступили к тренировочным манёврам по блокированию и штурму туннелей КНДР. В процессе задействованы беспилотники и армия робособак, сообщает Korea JoongAng Daily.
Участие в четырёхдневных учениях будут принимать 370 солдат. Авторы указали, что похожую тактику с подземными боями в туннелях применяют боевики в секторе Газа против израильской армии.
Под городами в КНДР проложена сеть бункеров. Она может использоваться для эвакуации северокорейского лидера Ким Чен Ына или других высокопоставленных руководителей, как считают в Командовании наземных операции южнокорейской армии. В таких подземных помещениях Северная Корея хранит свои запасы оружия массового поражения, а ещё там есть метро.
Южная Корея в 2019 году даже создала специальный род подземных войск на случай боевых столкновений в таких условиях.
Ранее Южная Корея и США объявили о старте учений Freedom Shield («Щит свободы»). Армии учатся взаимодействовать, чтобы в случае чего вместе оборонять страну от атак КНДР. Иногда манёвры проходят удачно, но недавно там случился несчастный случай, когда несколько авиабомб случайно упали на южнокорейский город, где в результате пострадали 15 человек, двух из которых едва не разорвало.