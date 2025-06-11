Росийских туристов доводят до инвалидности в медцентре на Бали с бешеным ценником

Десятки российских туристов пострадали из-за халатности госпиталя Sanglah на Бали. Причины — антисанитария, дефицит оборудования, неопытные врачи и счета с наценкой в 200%.

Пациенты пожаловались Mash, что медиков приходится умолять о базовых обследованиях, таких как анализы или УЗИ. Медсестры — редкие гости, а персонал — вчерашние студенты без практики. Прайс-листа нет, а стоимость лечения для иностранцев завышена по официальному разрешению властей. Простой перелом тянет на $12 тысяч, а операция — на $40–50 тысяч. Итог процедур — ухудшение здоровья и возвращение в Россию для исправления ошибок.

К примеру, 16-летний Ярослав после аварии на мотоцикле попал в Sanglah в тяжёлом состоянии. Ему отказали в КТ и УЗИ, оставив без помощи на шесть часов. После 10-часовой операции за $50 тысяч его состояние ухудшилось. Благодаря вмешательству МИД и посольства РФ парня эвакуировали домой, где врачи обнаружили в его теле остатки хирургического материала.

Виктор, сорвавшийся с 25-метровой высоты, получил пробитое лёгкое и перелом позвоночника. Вместо обезболивающих ему три недели давали снотворное. Лёгкое прооперировали, но за операцию на позвоночнике запросили $40 тысяч, и он решил лечиться в России. Там у него начались осложнения, приведшие к инвалидности.

Другие случаи не менее вопиющие: Александру вместе с аппендицитом удалили метр кишечника «для профилактики», после чего его в критическом состоянии эвакуировали в РФ. Анастасии же провели операцию, едва не стоившую ей ноги, — исправлять пришлось уже дома.