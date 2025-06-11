Кризис новостроек: 11 городов России тонут в нераспроданном жилье после отмены льготной ипотеки

Аналитики проекта «Движение.ру», изучив данные ЕИСЖС, сообщили, что после отмены льготной ипотеки в 2024 году 11 крупнейших городов России столкнулись с риском из-за нераспроданного жилья, тогда как годом ранее проблема касалась лишь Воронежа. Исследование охватило 16 городов-миллионников и Тюмень, ставшую крупным рынком недвижимости. Его результаты приводит газета «Известия».

За год объёмы ипотечного кредитования на первичном рынке сократились почти втрое — с 475 до 167 млрд рублей в месяц, что снизило спрос на новостройки. При этом в большинстве городов строительство выросло на 10% и более, увеличив объём нераспроданных квартир, что угрожает девелоперам финансовыми трудностями.

Положительная динамика зафиксирована только в Москве и Санкт-Петербурге: в столице показатель распроданности к строительной готовности вырос на 1% до 95%, в Петербурге — на 3% до 92%. В других городах он упал. Менее критичное снижение отмечено в Нижнем Новгороде (на 36%, с 146% до 110%), Екатеринбурге (на 25%, с 110% до 85%), Ростове-на-Дону (на 28%, с 113% до 85%) и Казани (на 22%, с 105% до 83%).

В зоне риска оказались города с показателем 70% и ниже: Волгоград, Пермь, Тюмень, Самара, Новосибирск, Челябинск, Омск, Воронеж, Уфа, Красноярск и Краснодар