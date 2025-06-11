Огромный российский флаг в преддверии 12 июня развернули в Израиле
В преддверии празднования Дня России в одном из парков Тель-Авива израильтяне и русскоязычные репатрианты развернули большой российский флаг. Видеоролик публикует газета «Известия».
В Израиле накануне Дня России развернули огромный флаг РФ. Видео © Telegram / IZ.RU
Размер флага, развёрнутого в рамках акции, достигает 600 квадратных метров. Кроме того, участники записали видеообращение с поздравлениями для бойцов СВО.
День России, отмечаемый ежегодно 12 июня, является официальным государственным праздником. Эта дата связана с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Праздник был учреждён в 1992 году. Традиционно в этот день президент России вручает государственные премии, а в Москве на Красной площади проводятся масштабные торжества, кульминацией которых становится праздничный салют.
А ранее Life.ru собрал подборку художественных фильмов, которые непременно стоит пересмотреть к 12 июня. Среди них «Утомлённые солнцем», «Особенности национальной охоты» и многие другие культовые кинокартины.
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