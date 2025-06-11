Огромный российский флаг в преддверии 12 июня развернули в Израиле

Размер флага, развёрнутого в рамках акции, достигает 600 квадратных метров. Кроме того, участники записали видеообращение с поздравлениями для бойцов СВО.

День России, отмечаемый ежегодно 12 июня, является официальным государственным праздником. Эта дата связана с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Праздник был учреждён в 1992 году. Традиционно в этот день президент России вручает государственные премии, а в Москве на Красной площади проводятся масштабные торжества, кульминацией которых становится праздничный салют.