Что на самом деле отмечают в День России: краткая история праздника простыми словами

Каждый год вся страна отдыхает 12 июня, потому что в этот день проходит государственный праздник — День России. Он появился в 1990 году, когда Россия всё ещё была частью СССР. Но уже тогда наша страна получала всё больше и больше независимости от Советского Союза. В материале простыми словами расскажем, что именно россияне отмечают 12 июня.

Что произошло 12 июня 1990 года

В 1990 году Съезд народных депутатов СССР принял ряд важных документов. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Распад СССР начался в 1988 году, а закончился в самом конце 1991 года. В процессе произошло множество политических событий, некоторые из которых могут показаться хаотичными. Официальное отделение Советских Социалистических Республик, вывод советских войск из стран Варшавского договора, беспорядки, демонстрации... За эти три года случалось всякое. Но именно 12 июня 1990 года независимый советский парламент принял документ, который позволил России в дальнейшем выйти из состава СССР.

Этим документом была Декларация о государственном суверенитете РСФСР, её приняли 12 июня 1990 года. Съезд народных депутатов, который был первым независимым парламентом нашей страны, этим документом утвердил право РСФСР на государственный суверенитет. Это означало, что решения, которые принимали органы власти России, становились важнее, чем законы Советского Союза.

А что произошло 12 июня 1991 года?

День России в 1991 году ещё не был Днём России. Фото © РИА «Новости» / Александр Поляков

Весь следующий год РСФСР пользовалась своим правом на суверенитет, как и другие республики. Это окончательно «добило» Советский Союз: его решили реформировать, заключить новый договор, в ходе которого из 15 республик оставалось только 9. И ровно через год после принятия Декларации, 12 июня 1991 года, прошли выборы президента РСФСР. Им стал Борис Ельцин, лидер либералов. В честь годовщины провозглашения суверенитета и для того, чтобы народ пошёл на выборы, в 1991 году 12 июня стал в России нерабочим днём.

Когда была основана Российская Федерация

Российская Федерация появилась позже: в конце 1991 года. Фото © Wikipedia

Всё это время СССР всё ещё существовал и Михаил Горбачёв был его президентом. В августе 1991 года он поехал на свою дачу в Крым, планируя вернуться к 20 августа, дате подписания нового Союзного договора. В кругах, близких к КГБ, к этой идее относились прохладно: они хотели сохранить СССР. Поэтому 18 августа несколько высокопоставленных советских чиновников захватили власть в стране в качестве ГКЧП — Государственного комитета по чрезвычайному положению. Телевизионное вещание отключилось, вместо привычного эфира круглые сутки играл балет «Лебединое озеро». Впрочем, ГКЧП продержался недолго: уже 21 августа ГКЧП распался.

Подписание договора в том виде, в котором это планировалось изначально, было сорвано. Процесс растянулся ещё на несколько месяцев и в итоге уничтожил СССР. Новым договором стали Беловежские соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Сразу после подписания этого договора, 25 декабря 1991 года, РСФСР стала Российской Федерацией. Над Кремлём спустили красный флаг и подняли триколор.

Почему именно 12 июня объявили государственным праздником

Именно 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов заложил основы независимости России. Фото © ТАСС / А. Булдаков

Может показаться странным, что День России празднуют не 25 декабря, а 12 июня. Фактически Российская Федерация образовалась через полтора года после принятия Декларации о суверенитете, почему так? Дело в том, что 12 июня мы, по сути, отмечаем намерение России стать независимой, оставшись в составе СССР. Именно так праздник и позиционировали в первые годы — как «День независимости России». Потом всё пошло не по плану, но правовая основа, согласно которой Россия осталась целой и невредимой, а потом стала самостоятельной, была заложена именно 12 июня 1990-го.

Как 12 июня стало современным Днём России

День России раньше был праздником одного документа — Декларации о суверенитете. Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Первоначально праздник назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Это было громоздко и слишком узконаправленно. Борис Ельцин уже в 1993 году сокращал название праздника до «Дня независимости России». А в 1997 году вообще предложил оставить только «День России». Изменения вступили в силу в 2002 году, одновременно с новым Трудовым кодексом нашей страны. Так мы получили современный День России.