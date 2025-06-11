Хирурги уменьшили желудок Лёне из «Ворониных»

Звёзду сеиала «Воронины» Станислава Дужникова прооперировали в Москве. По данным SHOT, актёру уменьшили объём желудка для борьбы с ожирением.

Проблемы с лишним весом в последнее время сильно подкосили здоровье Дужникова, отмечает телеграм-канал. Из-за диабета и самой тяжёлой степени ожирения и было принято решение провести ему операцию. Она прошла успешно.