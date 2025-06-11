Хирурги уменьшили желудок Лёне из «Ворониных»
Звёзду «Ворониных» Станислава Дужникова прооперировали в Москве
Актёр Станислав Дужников. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Звёзду сеиала «Воронины» Станислава Дужникова прооперировали в Москве. По данным SHOT, актёру уменьшили объём желудка для борьбы с ожирением.
Проблемы с лишним весом в последнее время сильно подкосили здоровье Дужникова, отмечает телеграм-канал. Из-за диабета и самой тяжёлой степени ожирения и было принято решение провести ему операцию. Она прошла успешно.
Станислав Дужников известен по десяткам театральных и киноработ. Кроме «Ворониных» он снимался в лентах ДМБ, «Ивановых Ивановых», «Дальнобойщиках 2», «Турецкий гамбит», «Даун Хаус», «Параграф 78» и многих других.
А накануне стало известно, что актрисе Светлане Камыниной — главврачу Кисегач из «Интернов» — может потребоваться операция по замене суставов на протезы из-за сильных болей в коленях и бедре.