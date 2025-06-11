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11 июня, 10:07

В халяльной колбасе крупных российских производителей нашли свинину

SHOT ПРОВЕРКА: В халяльной колбасе крупных производителей выявили ДНК свиньи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Серьёзное нарушение стандартов халяль зафиксировано у ведущих российских производителей колбасных изделий. В их так называемой «мусульманской» продукции выявлена ДНК свиньи. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, свиные компоненты были обнаружены в варёных колбасах из птицы, произведенных ОАО «Царицыно» и АО «Сочинский мясокомбинат».

Колбаса, в которой обнаружили свиное ДНК. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Колбаса, в которой обнаружили свиное ДНК. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Производители зачастую скрывают информацию о сырье и не указывают его в маркировке, чтобы снизить себестоимость продукции. Однако использование компонентов неизвестного происхождения влечёт за собой серьёзный риск отравления. Это обусловлено тем, что ингредиенты могли быть просрочены, приобретены нелегально или произведены в условиях, не соответствующих санитарным нормам.

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Ольга Сливченко
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