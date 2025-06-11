В халяльной колбасе крупных российских производителей нашли свинину

Серьёзное нарушение стандартов халяль зафиксировано у ведущих российских производителей колбасных изделий. В их так называемой «мусульманской» продукции выявлена ДНК свиньи. По данным SHOT ПРОВЕРКИ , свиные компоненты были обнаружены в варёных колбасах из птицы, произведенных ОАО «Царицыно» и АО «Сочинский мясокомбинат».

Производители зачастую скрывают информацию о сырье и не указывают его в маркировке, чтобы снизить себестоимость продукции. Однако использование компонентов неизвестного происхождения влечёт за собой серьёзный риск отравления. Это обусловлено тем, что ингредиенты могли быть просрочены, приобретены нелегально или произведены в условиях, не соответствующих санитарным нормам.