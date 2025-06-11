Захарова ответила на жалобу Узбекистана об обращении с мигрантами
Захарова: РФ рассматривает содержащуюся в ноте Узбекистана информацию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Российская сторона внимательно изучает информацию, изложенную в ноте Узбекистана, и передает обращение узбекских партнеров в соответствующие ведомства для всестороннего рассмотрения, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что объективные данные будут переданы Ташкенту в установленном порядке.
Захарова пояснила, что Россия и Узбекистан поддерживают прямые каналы взаимодействия через правоохранительные и другие службы, что позволяет вести открытый диалог, характерный для союзнических отношений. По её словам, каждый сигнал тщательно анализируется, а вопросы двустороннего сотрудничества рассматриваются в духе стратегического партнерства и союзничества.
Проверки мигрантов в России проводятся строго в соответствии с законодательством. В частности, основными мероприятиями являются проверка документов и постановка на миграционный учёт. Сотрудники правоохранительных органов также проводят рейды, направленные на поиск нарушителей. Проверки направлены на контроль законности пребывания и трудовой деятельности.
Напомним, ранее министерство иностранных дел Узбекистана выразило серьёзную обеспокоенность в связи с участившимися проверками своих граждан в России. Представитель ведомства Ахрор Бурханов заявил, что посольство среднеазиатской республики уже направило ноту в МИД РФ, указав на нарушения прав узбекских мигрантов.