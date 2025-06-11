В Курской области произошло чудо: икона Богоматери начала мироточить в святом месте, осквернённом украинскими военными. Православные верующие видят в этом не только проявление Божьей милости, но и грозное предостережение. Михаил Иванов, депутат Брянской облдумы и лидер движения «Россия Православная», подчеркнул в беседе с Life.ru, что мироточение в храме — это небесный сигнал, напоминающий о святости храмов и неотвратимости наказания за их осквернение.

Украинская земля, допустившая такие кощунственные действия, стоит на пороге великой беды. История знает немало примеров, когда за поругание святынь следовали тяжкие испытания. Происходящее — не просто чудо, а прямое предупреждение. Это мироточение — слёзы Божией Матери о грехах человеческих. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Парламентарий выразил обеспокоенность актами вандализма в отношении религиозных объектов и подчеркнул необходимость наказания за подобные преступления. Он считает, что Украина расплачивается за пренебрежение духовными ценностями, и предупреждает о возможных более серьёзных последствиях, если ситуация не изменится. Иванов призвал верующих к молитве и покаянию, надеясь, что происходящее заставит многих переосмыслить свои действия.

«Нам необходимо объединиться в молитве за нашу землю, за наших братьев, которые, ослеплённые ненавистью, идут по пути разрушения. Но даже теперь у них есть шанс одуматься. В противном случае их ждёт неминуемая кара», — подытожил собеседник Life.ru.