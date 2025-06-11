Песков рассказал о контактах с Ираном по ядерной программе
Песков: Россия и Иран поддерживают постоянные контакты по ядерному вопросу
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия находится в постоянном контакте с властями Ирана по поводу ядерного вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора [президента РФ Владимира] Путина и [лидера США Дональда] Трампа», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что Россия рассмотрит возможность оказания помощи Ирану в вывозе избыточного ядерного материала, если это потребуется и будет согласовано со всеми сторонами.
Ранее иранские официальные лица сообщили о намерении сократить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это заявление прозвучало на фоне информации из западных СМИ о том, что на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ Иран обвинят в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия.