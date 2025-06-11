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Регион
11 июня, 10:04

Песков рассказал о контактах с Ираном по ядерной программе

Песков: Россия и Иран поддерживают постоянные контакты по ядерному вопросу

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия находится в постоянном контакте с властями Ирана по поводу ядерного вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора [президента РФ Владимира] Путина и [лидера США Дональда] Трампа», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что Россия рассмотрит возможность оказания помощи Ирану в вывозе избыточного ядерного материала, если это потребуется и будет согласовано со всеми сторонами.

Трамп сообщил, что США не устраивают предложения Ирана по ядерной сделке
Трамп сообщил, что США не устраивают предложения Ирана по ядерной сделке

Ранее иранские официальные лица сообщили о намерении сократить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это заявление прозвучало на фоне информации из западных СМИ о том, что на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ Иран обвинят в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Мария Любицкая
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