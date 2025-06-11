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11 июня, 10:18

Путин назвал важнейшую задачу образования

Путин: Образование должно сохранять идентичность и воспитывать личность

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выступил с приветствием на международном форуме министров образования «Формируя будущее». Он отметил, что школы, колледжи и университеты необходимо настраивать на решение как текущих, так и перспективных задач развития стран. При этом глава государства подчеркнул, что образовательные учреждения должны не только передавать знания и компетенции, но и выполнять просветительскую и воспитательную функции.

«Школа в широком смысле должна не только давать самые передовые знания и компетенции, но и просвещать, воспитывать, помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность», — уверен Путин.

По его словам, школа должна помогать молодёжи формировать прочную ценностную опору, развивать личность и раскрывать потенциал каждого ребёнка. Президент добавил, что именно такой подход является основой российской системы образования, в которой приоритет отдаётся гармоничному развитию человека.

Российским школьникам станут меньше задавать на дом
Российским школьникам станут меньше задавать на дом

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что РФ планирует представить свою концепцию «идеальной школы» на III международном форуме министров образования в Казани. В рамках этой инициативы предлагается создать новую суверенную систему оценки качества образования, свободную от внешнеполитического давления. Министр выразил уверенность, что такая модель вызовет интерес у многих стран, готовых перенимать лучшие практики.

Милена Скрипальщикова
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