Путин назвал важнейшую задачу образования

Президент России Владимир Путин выступил с приветствием на международном форуме министров образования «Формируя будущее». Он отметил, что школы, колледжи и университеты необходимо настраивать на решение как текущих, так и перспективных задач развития стран. При этом глава государства подчеркнул, что образовательные учреждения должны не только передавать знания и компетенции, но и выполнять просветительскую и воспитательную функции.

«Школа в широком смысле должна не только давать самые передовые знания и компетенции, но и просвещать, воспитывать, помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность», — уверен Путин.

По его словам, школа должна помогать молодёжи формировать прочную ценностную опору, развивать личность и раскрывать потенциал каждого ребёнка. Президент добавил, что именно такой подход является основой российской системы образования, в которой приоритет отдаётся гармоничному развитию человека.