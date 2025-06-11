Выяснилось, как нашумевший хит «Кухни» воздействует на психику россиян

Ещё год назад о группе «Бонд с кнопкой», играющей инди-рок, знали немногие. Но сегодня их песня «Кухни» возглавляет российские хит-парады, завоевав титул главного летнего хита 2025 года. Запись живого исполнения на YouTube набрала более двух миллионов просмотров, а количество видеороликов с этим треком в качестве саундтрека ежедневно растёт. Пользователи Сети активно стремятся показать под этот хит свои самые трогательные воспоминания из детства.

По информации «Ленты.ру», многих слушателей песня о панельных домах тронула до глубины души, вызвав светлую грусть, ностальгию по самому беззаботному в своей жизни времени и чувство связи с ушедшими близкими. В соцсетях пользователи активно делятся фрагментами домашних видеоархивов под песню «Кухни», демонстрируя семейные торжества, смех и песни родных.

Клинический психолог Геляна Ширикинова считает, что группе удалось задеть несколько важных болевых точек современного человека, сделав это очень тонко. Она отмечает отсутствие ощущения превосходства над слушателем и ключевую роль ностальгии в восприятии их творчества.

Психолог Марина Степаненко из сервиса «Ясно» полагает, что слова-триггеры в тексте песни запускают ассоциативную цепочку, пробуждая воспоминания о прошлом. Люди старшего возраста слышат в ней отголоски пережитого и находят утешение в воспоминаниях о непростых временах. Для миллениалов эта мелодия – ностальгия по беззаботному детству и времени, проведённому с семьёй, возможно, уже утраченному. А поколение Z, наоборот, видит в этой песне бунт против искусственного мира социальных сетей, очаровываясь простой и уютной эстетикой «кухонных» посиделок.