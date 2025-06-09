Борьба с тенью: Психолог объяснила, как детские травмы мешают строить счастливые отношения

Раны, которые человек получил в прошлом, могут отобразиться в новых отношениях. Как именно ранние события из жизни приводят к болезненным сценариям в отношениях и как распознать этих скрытых «сценаристов» в себе, выяснила психолог Ольга Романив.

Специалист раскрыла, какие именно травмы влияют на взаимоотношения на протяжении всей жизни. Во-первых, это травма отвержения. По её словам, взрослый человек может болезненно реагировать на холодность со стороны партнёра, если в детстве его часто критиковали или игнорировали родители. Партнёр пытается удержать возлюбленного любой ценой, начинает тревожиться по пустякам и добиваться внимания.

Во-вторых, это травма гиперответственности. По словам психолога, человек мог рано повзрослеть, когда нужно было заботиться о младших, утешать родителей или подстраиваться под других людей. У таких партнёров появляется навязчивая привычка тянуть всё на себе, никогда не просить о помощи.

«На первый взгляд, кажется, что так и должно быть. Но со временем накапливаются усталость, обида и ощущение, что никто не поддерживает. Ведь вы снова оказываетесь в роли спасателя, а не равноправного участника отношений», — подчеркнул Романив в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт дала несколько советов, как бороться со старыми ранами, чтобы обрести гармонию в отношениях. Для начала специалист рекомендует признать, что установки из прошлого действительно могут влиять на то, как человек любит, ссориться и привязывается. По её словам, это не приговор, а лишь шанс понять, откуда берутся повторяющиеся сценарии.

Также психолог советует начать слушать себя внимательнее. Необходимо записаться на психотерапию, общаться с друзьями и близкими, честно контактировать с партнёром. Это поможет строить отношения не из боли прошлого, а из настоящего, объяснила эксперт.

«Когда вы перестаёте «бороться с тенью» — появляется шанс построить светлую, реальную связь с другим человеком», — подытожила психолог.