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12 мая, 01:10

«Разрушают себя»: Сексолог объяснила, почему девушки влюбляются в кинозлодеев

Сексолог Миллер: Девушки влюбляются в кинозлодеев из-за детских травм

Кинозлодей Джокер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Кинозлодей Джокер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Девушки, выбирающие «плохих парней» в качестве романтических партнёров, часто не принимают теневую часть своей личности, подчеркнула сексолог Александра Миллер, объясняя, почему представительницы прекрасного пола влюбляются в кинозлодеев. По её словам, некоторые дамы не принимают в себе негативные черты и запрещают себе быть агрессивными.

Сексолог объяснила, почему девушки влюбляются в кинозлодеев. Видео © Пятый канал

Собеседница Пятого канала уверена, что такие установки берут начало в детстве. Если родители оказывают на ребёнка чрезмерное давление и пытаются вписать его в искусственно созданные рамки, используя аргументы вроде «ты же девочка», это оставляет глубокий след на формировании личности. Взрослые женщины с такими установками часто запрещают себе проявлять «плохие» качества.

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Однако отношения с «плохими» парнями создают иллюзию целостности, так как компенсируют подавленные аспекты личности. Однако такие связи оказываются разрушительными, поскольку «злодеи» в реальной жизни — это деструктивные и сложные люди, неспособные строить любовь.

«[Женщина] якобы обретает таким образом целостность. Но на самом деле разрушает себя, потому что негативный партнёр не может построить отношения, он тоже тянется к подавленной части своей личности», — отметила сексолог.

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Ранее психолог раскрыла опасность переписки с мемами. По её словам, отношения могут быть «мемовными» на начальных этапах, однако женщины зачастую увлекаются подобными перепискам, создавая иллюзию в голове. А ещё россиянам объяснили, как манера переписки характеризует человека.

Борис Эльфанд
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