5 злодеев в исполнении Михаила Ефремова, которые оказались бы за решёткой в реальной жизни

В свете недавнего освобождения Михаила Ефремова многие вспоминают не только трагические события его жизни, но и яркие роли в кино. Любопытно, что на экране актёр часто перевоплощался в персонажей с тёмной стороной. Мы изучили фильмографию Ефремова и выбрали пятёрку его героев, которые в реальной жизни гарантированно получили бы серьёзные сроки. За какие преступления могли бы «присесть» герои Ефремова и на сколько лет?

Российское уголовное законодательство строго, но справедливо. Если бы экранные злодеи в исполнении Ефремова оказались перед судом, какой приговор они могли бы услышать? Мы проконсультировались с юристом и руководителем Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александром Хаминским и составили своеобразный рейтинг персонажей по тяжести совершённых ими киношных преступлений. От школьного вымогателя до хладнокровного маньяка — каждый получил бы по заслугам.

Мальчик-шантажист из 80-х

Шантажист Ефремов: первая криминальная роль актёра Михаила Ефремова. Фото © Кадр из фильма «Шантажист», режиссёр Валерий Курыкин, сценарист Эдуард Володарский / Kinopoisk

Первую строчку нашего антирейтинга занимает юный вымогатель Миша Рубцов из фильма «Шантажист» (1987). Любопытно, что именно эта роль стала первой заметной отрицательной работой Ефремова в кино. Обычный школьник решает заработать лёгкие деньги, шантажируя отца своей подруги. Угрожая разоблачением украденной видеокамеры, парень требует крупную сумму. Какое наказание получил бы этот герой?

Как рассказывает Life.ru юрист, действующий Уголовный кодекс не содержит шантажа как отдельного преступления. «Понятие используется в некоторых статьях УК РФ в качестве способа совершения преступлений. В этих случаях шантаж указывается либо наряду с иными угрозами, либо как средство принуждения. В данном же случае Миша Рубцов мог бы быть привлечён к уголовной ответственности по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». То есть требование передачи чужого имущества или права на имущество, совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо уничтожения или повреждения чужого имущества», — комментирует эксперт.

Фальшивый священник с нечистыми помыслами

Фальшивый священник из фильма «День выборов»: уголовная ответственность. Фото © Кадр из фильма «День выборов», режиссёр Олег Фомин, сценарист Леонид Барац и др. / Kinopoisk

На четвёртой позиции — харизматичный «отец Иннокентий» из комедии «День выборов». Михаил Олегович, как его зовут на самом деле, бесстыдно выдаёт себя за священнослужителя, проводит фиктивные обряды и публично изображает духовное лицо. «Если обман «отцом Иннокентием» совершался из корыстных побуждений, т.е. с целью получения материальной выгоды, такие действия можно квалифицировать по ст. 159 «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием», — поясняет юрист.

Также в российском законодательстве подобные действия могут трактоваться как нарушение права на свободу совести и вероисповеданий — статья 148 УК РФ. За оскорбление религиозных чувств верующих лжесвященник рисковал бы получить штраф до 300 тысяч рублей или до трёх лет лишения свободы, если бы суд усмотрел отягчающие обстоятельства. Безусловно, персонаж яркий и запоминающийся, но его методы работы находятся за гранью закона даже в киношной реальности.

Грязный политтехнолог

Политтехнолог Моня из фильма «Мама не горюй – 2», статья за подкуп избирателей. Фото © Кадр из фильма «Мама не горюй – 2», режиссёр Максим Пежемский, сценарист Константин Мурзенко и др. / Kinopoisk

На третьем месте расположился Моня из культовой комедии «Мама не горюй – 2». Столичный политтехнолог, приехавший в приморский город проворачивать махинации на местных выборах, с энтузиазмом занимается подкупом избирателей и всевозможными фальсификациями. Российское законодательство для таких деятелей предусмотрело пару статей УК РФ.

«За подкуп избирателей, фальсификацию на выборах герою фильма грозила бы как административная, так и уголовная ответственность. В частности, это статья 5.16 КоАП РФ «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах», статья 5.24 КоАП РФ «Нарушение установленного законом порядка подсчёта голосов, определения результатов выборов, референдума, общероссийского голосования». Кроме того, герой понёс бы ответственность по статье «Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования», 142 УК РФ», — рассказывает нам юрист Александр Хаминский.

Вот и получается, что реальный Моня мог бы отправиться в места не столь отдалённые на срок до пяти лет. И никакая харизма не спасла бы его от справедливого наказания за подрыв основ демократии.

Интеллигентный доктор с тёмными наклонностями

Бумажный убийца «Гражданин Никто»: сколько лет тюрьмы за похищение. Фото © Кадр из фильма «Гражданин Никто», режиссёр Владимир Янковский, сценарист Ренат Гильфанов / Kinopoisk

Вторую строчку занимает один из самых жутких злодеев в фильмографии Ефремова — Игорь Осадчий из сериала «Гражданин Никто». Под маской интеллигентного врача скрывается настоящий криминальный гений, на счету которого множество тяжких преступлений: от убийств до похищения людей. Апогеем злодеяний становится захват заложницы с целью манипуляции главным героем. Реальному Осадчему светил бы целый букет статей УК РФ, а не только «Похищение человека».

«Указанные правонарушения являются преступлениями, многие из которых тяжкие либо особо тяжкие. В частности, это статья 126 УК РФ «Похищение человека», статья 206 УК РФ «Захват заложника», т.е. захват или удержание лица в качестве заложника, совершённые в целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, и «Убийство», статья 105 УК РФ», — комментирует эксперт. За совокупность преступлений «бумажный убийца» гарантированно получил бы от 5 до 12 лет лишения свободы, а за организованные убийства наказание могло быть ещё суровее — вплоть до пожизненного заключения.

Маньяк из палаты с решётками

Маньяк в кинофильме «Жесть» в исполнении Ефремова. Какое наказание получил бы в реальной жизни? Фото © Кадр из фильма «Жесть», режиссёр Денис Нейманд, сценарист Константин Мурзенко / Kinopoisk

Безоговорочное первое место в нашем рейтинге занимает безымянный маньяк из триллера «Жесть». Пациент психиатрической больницы, совершивший серию жестоких убийств подростков, представляет собой квинтэссенцию зла. В реальной жизни подобный персонаж ответил бы по статье ч. 2. ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». За такие преступления российское законодательство предусматривает самое суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы. Впрочем, эта роль не так однозначна, как может показаться на первый взгляд…

Экранное зло с человеческим лицом

Парадоксально, но именно негативные персонажи часто становятся самыми запоминающимися в кинематографе. Они пугают, шокируют, заставляют задуматься. Ефремов с его удивительной способностью передавать тончайшие нюансы человеческой психологии идеально вписывается в эту концепцию. Его антигерои никогда не были плоскими, одномерными злодеями — в каждом из них присутствовала какая-то глубина, понятная мотивация, делающая их пугающе реалистичными.

Криминальные персонажи Михаила Ефремова: фильмография преступников. Фото © ТАСС / Анастасия Романова