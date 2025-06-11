В МВД раскрыли многомиллиардную сумму дистанционных хищений за начало 2025 года

Согласно заявлению заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова, сумма ущерба от дистанционных хищений в России за январь-апрель этого года составила 64 миллиарда рублей. Большая часть этих средств была выведена за пределы страны.

«Ущерб за 4 месяца составил 64 млрд рублей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. <...> [Деньги были] направлены, все мы знаем, куда и для чего», — заявил Филиппов в Совете Федерации.

Филиппов отметил, что за пять месяцев текущего года было зарегистрировано более 308 тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Из них 188 тысяч случаев относятся к дистанционным хищениям. Значительная часть похищенных средств была выведена из юрисдикции Российской Федерации.