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Регион
11 июня, 11:36

В МВД раскрыли многомиллиардную сумму дистанционных хищений за начало 2025 года

Ущерб от дистанционных хищений в России составил 64 млрд рублей за 4 месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polkadot_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polkadot_photo

Согласно заявлению заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова, сумма ущерба от дистанционных хищений в России за январь-апрель этого года составила 64 миллиарда рублей. Большая часть этих средств была выведена за пределы страны.

«Ущерб за 4 месяца составил 64 млрд рублей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. <...> [Деньги были] направлены, все мы знаем, куда и для чего», — заявил Филиппов в Совете Федерации.

Филиппов отметил, что за пять месяцев текущего года было зарегистрировано более 308 тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Из них 188 тысяч случаев относятся к дистанционным хищениям. Значительная часть похищенных средств была выведена из юрисдикции Российской Федерации.

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Ранее Life.ru рассказывал о советах, которые помогут избавиться от телефонных мошенников. Необходимо притворяться неинтересной жертвой. Это нужно для того, чтобы аферисты потеряли интерес, а собеседники на том конце провода сохранили свои деньги и личные данные.

Полина Никифорова
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