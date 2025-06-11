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11 июня, 11:51

«Искандер» «ослепил» дроноводов ВСУ под Черниговом

По вышке связи в Черниговской области ударили «Искандер-М» и дроны «Герань-2»

Обложка © Изнанка

Обложка © Изнанка

В районе города Новгород-Северский в Черниговской области Украины был осуществлён удар с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», а также нескольких дронов «Герань-2». Целью удара стала вышка связи, которая использовалась для радиоэлектронной разведки и управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео публикует проект «Изнанка».

Удар ОТРК «Искандер-М» и дронов «Герань-2» по вышке связи в Черниговской области. Видео © Изнанка

Несмотря на высокую точность попаданий, вышка осталась на месте, хотя и лишилась всего оборудования. Удар по прифронтовому объекту с использованием двух различных типов вооружения также свидетельствует о высоком уровне координации и планирования со стороны российских военных.

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Ранее российские военные ударили ракетой X-22 по использовавшейся ГУР буровой установке «Таврида». Согласно информации проекта «Изнанка», на платформе размещались сотрудники украинской разведки (ГУР), беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы и пункт дозаправки морских дронов.

Полина Никифорова
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