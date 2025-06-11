Шевчук приехал на похороны сооснователя «Аквариума»
Лидер ДДТ Шевчук посетил церемонию прощания с сооснователем группы «Аквариум»
Музыкант Юрий Шевчук. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Музыкант Юрий Шевчук почтил память сооснователя легендарной группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого на траурной церемонии. Об этом сообщила «Фонтанка».
«Анатолий Гуницкий — это история. Прежде всего, прекрасный поэт-авангардист, оказавший большое влияние на творчество многих групп ленинградского рок-клуба. Всего не перечислить. Замечательный, принципиальный, интеллигентный петербуржец, добрая душа! Царствие Небесное», — написал музыкант в своём телеграм-канале.
Церемония прощания прошла 11 июня в крематории в Петербурге. Вскоре после этого в клубе FishFabrique, который находится на Лиговском проспекте, 53 организовали поминки.
Напомним, 5 июня стало известно о смерти сооснователя группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого. Ему был 71 год, долгое время он боролся с тяжёлой болезнью.