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11 июня, 11:52

Шевчук приехал на похороны сооснователя «Аквариума»

Лидер ДДТ Шевчук посетил церемонию прощания с сооснователем группы «Аквариум»

Музыкант Юрий Шевчук. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Музыкант Юрий Шевчук. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Музыкант Юрий Шевчук почтил память сооснователя легендарной группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого на траурной церемонии. Об этом сообщила «Фонтанка».

«Анатолий Гуницкий — это история. Прежде всего, прекрасный поэт-авангардист, оказавший большое влияние на творчество многих групп ленинградского рок-клуба. Всего не перечислить. Замечательный, принципиальный, интеллигентный петербуржец, добрая душа! Царствие Небесное»,написал музыкант в своём телеграм-канале.

Церемония прощания прошла 11 июня в крематории в Петербурге. Вскоре после этого в клубе FishFabrique, который находится на Лиговском проспекте, 53 организовали поминки.

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Напомним, 5 июня стало известно о смерти сооснователя группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого. Ему был 71 год, долгое время он боролся с тяжёлой болезнью.

Мария Любицкая
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