Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обращение председателя бундестага Юлии Клекнер к немецкому парламенту о Второй мировой войне, акцентировал внимание на том, что именно Красная армия взяла Берлин. Текст обращения опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя её «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить, это была Красная армия», — написал Володин.

Спикер Госдумы также заявил, что поставки немецкого вооружения Украине спровоцировали серьёзный кризис в отношениях между Германией и РФ. Он обвинил ВСУ в совершении преступлений против гражданского населения. Особенно возмутительным, по мнению Володина, является факт появления немецких танков Leopard в Курской области, что он назвал беспрецедентным событием со времён Второй мировой войны.