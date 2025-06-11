Володин напомнил Германии, кто брал Берлин
Володин напомнил председателю бундестага, что Берлин взяла Красная армия
Обложка © Life.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обращение председателя бундестага Юлии Клекнер к немецкому парламенту о Второй мировой войне, акцентировал внимание на том, что именно Красная армия взяла Берлин. Текст обращения опубликован на сайте нижней палаты парламента.
«Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя её «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить, это была Красная армия», — написал Володин.
Спикер Госдумы также заявил, что поставки немецкого вооружения Украине спровоцировали серьёзный кризис в отношениях между Германией и РФ. Он обвинил ВСУ в совершении преступлений против гражданского населения. Особенно возмутительным, по мнению Володина, является факт появления немецких танков Leopard в Курской области, что он назвал беспрецедентным событием со времён Второй мировой войны.
Ранее Володин направил официальное послание не только главе бундестага Юлии Клекнер, но и руководителям всех фракций парламента ФРГ. Поводом стали заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанные во время визита в США. По мнению Володина, Мерц искажает исторические факты, затрагивая итоги Второй мировой войны и выражая полную поддержку Киеву.