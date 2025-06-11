Сельдь и минтай в шоке: Стоимость мойвы выросла в три раза

В последние месяцы российский рынок рыбы переживает значительные изменения, особенно в сегменте атлантической мойвы. По данным ФГУП «Нацрыбресурс», оптовая стоимость этой рыбы на 8 июня 2025 года достигла 210 рублей за килограмм, что на 5% больше, чем цена на атлантическую сельдь, и на 34% выше стоимости минтая. За год цена на мойву увеличилась почти в три раза, что связано с дефицитом предложения на рынке.

Основной причиной резкого роста цен является практически полное прекращение промысла мойвы в Баренцевом море. Это решение было принято российско-норвежской комиссией по рыболовству для сохранения нерестовых запасов. В результате спрос на мойву продолжает расти, в то время как запасы истощены, а объёмы импортных поставок остаются незначительными.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота отмечает, что дефицит атлантической мойвы не может быть компенсирован тихоокеанской разновидностью, так как её объемы значительно ниже. В этом году на Дальнем Востоке было добыто всего 2,3 тысячи тонн мойвы, что не удовлетворяет растущий спрос на мороженую продукцию и другие продукты из этой рыбы.