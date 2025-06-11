Жёсткая конкуренция и проблемы логистики: Life.ru выяснил, почему пищевая соль продолжает дорожать

Динамика цен на пищевую соль долгое время оставалась умеренной, но в прошлом году средневзвешенные розничные цены значительно выросли. Об этом Life.ru рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Основными факторами роста стали увеличение производственных издержек российских производителей, включая рост тарифов на электроэнергию и логистику, а также значительная доля импортной соли (30-32% ассортимента). Российские производители, сталкиваясь с жёсткой конкуренцией, долгое время сдерживали цены, иногда даже в ущерб собственной рентабельности, но инфляционное давление и рост себестоимости вынудили их повысить отпускные цены.

Основные импортёры пищевой соли в Россию — это дружественные страны: Казахстан, Белоруссия, Иран, Турция. Проблем с дефицитом пищевой соли на российском рынке нет. Отечественные производители могут нарастить не только производство для внутреннего рынка, но и в отношении экспортных поставок в дружественные страны. Илья Березнюк Управляющий партнёр Agro and Food Communications

В прошлом году Росстат зафиксировал рост цен на соль примерно на 27%. Одной из проблем стали логистические сложности: задержки с отгрузками из-за несвоевременной подачи вагонов и последующих затруднений. Соответственно, это также повлияло в том числе на задержку объёмов.

«Хотя в абсолютных величинах у нас производства соли вполне себе хватает для внутреннего обеспечения, с учётом того, что ведущие компании, их порядка 5-6, те, кто добывают, реализуют пищевую соль внутри страны, они могут увеличить мощность минимум на 30-40%. Но на этом рынке тоже достаточно жёсткая конкуренция», — заключил Березнюк.