Золотой стритфуд: Россиянам раскрыли, почему взлетели цены на шаурму

Шаурма переживает беспрецедентный ценовой скачок: за последний год стоимость этого популярного стритфуда выросла на рекордные 39%, что делает его самым быстро дорожающим продуктом десятилетия. Если ещё год назад классическая порция обходилась в 280 рублей, то теперь она стоит около 320, сообщила 360.ru директор по закупкам сети шаурмичных Елена Ивакова.

Основными драйверами подорожания стали резко возросшие расходы на логистику (до 50%), электроэнергию и повышение зарплат персонала (до 20% по коммунальным услугам). Ивакова отмечает, что помимо курицы, значительно подорожали и свежие продукты, такие как огурцы и помидоры.

«Подорожала не только курица, но на самом деле удорожание происходит и по самым простым продуктам категории фреш. Это огурцы, это помидоры. Плюс, конечно, на себестоимость влияет логистика, коммунальные услуги и то, что хотят ввести учёт. И внедрение различных инноваций требует дополнительных финансовых затрат от нас. Поэтому это тоже всё влияет на себестоимость», — объяснила она.

Несмотря на рост цен, преданность покупателей остаётся неизменной. Любители шаурмы заявляют, что готовы платить любую цену за свой любимый продукт, называя это «зависимостью». Интересно, что, несмотря на удорожание говядины, шаурма с этим видом мяса стала пользоваться ещё большей популярностью. Эксперты прогнозируют, что рост цен не остановится.