Психиатр рассказал, как родителям выстроить отношения с сыном-фембоем

Важно отметить, что, несмотря на все опасения, это не имеет никакого отношения к ЛГБТ-движению*, к прочей мультикультурной повестке. Это просто подростковая субкультура, очень слабо представленная. Если ребёнок чем-то увлекается и это не угрожает его жизни, он не настаивает на том, чтобы вести себя так же в общественных местах, или ищет, что называется, какие-то приключения, с ним надо поговорить, успокоить, дать ему полное принятие.