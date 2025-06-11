Врачи борются за жизнь россиянки, которую унесло опасным течением на Пхукете

Российская туристка находится в критическом состоянии после того, как попала на Пхукете в отбойное течение — водный поток, уносящий в открытое море. Об инциденте сообщает SHOT.

Медики борются за жизнь туристки из РФ. Фото © SHOT

На пляже Банг-Тао течение неумолимо тянуло женщину прочь от берега, накрывая её мощными волнами и унося всё дальше в море. Россиянка отчаянно боролась, пытаясь плыть навстречу течению, но в конце концов её силы иссякли. Когда спасатели вытащили пострадавшую из воды, она уже не дышала. Россиянку немедленно доставили в ближайшую больницу, где медицинский персонал в настоящее время прилагает все усилия для спасения её жизни.

Отбойные течения крайне опасны. Они зарождаются внезапно у самого берега на любом участке пляжа. За несколько последних дней на Пхукете эти потоки уже унесли жизни албанской туристки и ещё одного мужчины.