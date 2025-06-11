Хоркина выразила надежду на честное судейство российских гимнастов

Прославленная гимнастка Светлана Хоркина подчеркнула, что российские спортсмены, вновь допущенные к международным состязаниям, имеют полное право на беспристрастное судейство. Об этом она заявила в комментарии для «Постньюс».

«Я хочу верить, что лозунг «быстрее, выше, сильнее» и клятва судей будут соблюдаться», — отметила Хоркина.

Также она заявила, она всегда будет на стороне российских атлетов, которые едут побеждать.