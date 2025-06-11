Хоркина выразила надежду на честное судейство российских гимнастов
Хоркина: Российские гимнасты заслужили честное судейство
Светлана Хоркина. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Прославленная гимнастка Светлана Хоркина подчеркнула, что российские спортсмены, вновь допущенные к международным состязаниям, имеют полное право на беспристрастное судейство. Об этом она заявила в комментарии для «Постньюс».
«Я хочу верить, что лозунг «быстрее, выше, сильнее» и клятва судей будут соблюдаться», — отметила Хоркина.
Также она заявила, она всегда будет на стороне российских атлетов, которые едут побеждать.
Согласно заявлению Федерации гимнастики России (ФГР), наши гимнасты вновь выйдут на мировую арену. Им предстоит принять участие в шести международных стартах, среди которых — этапы Кубка мира и чемпионаты мира по прыжкам на батуте.