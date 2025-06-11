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Регион
11 июня, 13:29

Хоркина выразила надежду на честное судейство российских гимнастов

Хоркина: Российские гимнасты заслужили честное судейство

Светлана Хоркина. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Светлана Хоркина. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Прославленная гимнастка Светлана Хоркина подчеркнула, что российские спортсмены, вновь допущенные к международным состязаниям, имеют полное право на беспристрастное судейство. Об этом она заявила в комментарии для «Постньюс».

«Я хочу верить, что лозунг «быстрее, выше, сильнее» и клятва судей будут соблюдаться», — отметила Хоркина.

Также она заявила, она всегда будет на стороне российских атлетов, которые едут побеждать.

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Согласно заявлению Федерации гимнастики России (ФГР), наши гимнасты вновь выйдут на мировую арену. Им предстоит принять участие в шести международных стартах, среди которых — этапы Кубка мира и чемпионаты мира по прыжкам на батуте.

Ольга Сливченко
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