Подарок ко Дню России: В Калининграде откроется филиал Третьяковки
Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется 12 июня в честь Дня России
Открытие филиала Третьяковской галереи в Калининграде. Обложка © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград
Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроет двери для посетителей 12 июня — в День России. Здание введено в эксплуатацию на острове Октябрьский, где создаётся масштабный культурно-образовательный комплекс. Проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, который в 2018 году предложил создать четыре таких центра в российских городах.
Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, первой экспозицией станет выставка «Пять веков русского искусства». Посетители смогут увидеть более 300 произведений из коллекции Третьяковской галереи — от древнерусского искусства и шедевров эпохи Просвещения до авангарда, соцреализма и современных работ.
«Спасибо Президенту Владимиру Владимировичу Путину за решение создать уникальный объект в регионе. Всегда чувствуем его особую заботу о западном форпосте России. Хороший подарок всем калининградцам и гостям области ко Дню России!» — отметил Беспрозванных.
Открытие филиала Третьяковской галереи в Калининграде. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград
На фоне развития культурных инициатив ранее в РФ стартовала заявочная кампания Международного конкурса молодых художников «Картина мира». К участию приглашались студенты, выпускники художественных вузов и колледжей, а также независимые художники из России и других стран в возрасте от 18 до 35 лет.