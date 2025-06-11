Подарок ко Дню России: В Калининграде откроется филиал Третьяковки

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроет двери для посетителей 12 июня — в День России. Здание введено в эксплуатацию на острове Октябрьский, где создаётся масштабный культурно-образовательный комплекс. Проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, который в 2018 году предложил создать четыре таких центра в российских городах.

Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, первой экспозицией станет выставка «Пять веков русского искусства». Посетители смогут увидеть более 300 произведений из коллекции Третьяковской галереи — от древнерусского искусства и шедевров эпохи Просвещения до авангарда, соцреализма и современных работ.

«Спасибо Президенту Владимиру Владимировичу Путину за решение создать уникальный объект в регионе. Всегда чувствуем его особую заботу о западном форпосте России. Хороший подарок всем калининградцам и гостям области ко Дню России!» — отметил Беспрозванных.

Открытие филиала Третьяковской галереи в Калининграде. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград